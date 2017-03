Koploper VVV is het even helemaal kwijt

Alle weetjes en vermoedelijke opstellingen van speelronde 28

22:17 De Eredivisie is deze week alweer toe aan de 28ste speelronde. Die staat in het teken van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, waarvan de meest opmerkelijke statistieken hier te vinden zijn. AD neemt de leukste feitjes van de overige acht duels in speelronde 28 door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.