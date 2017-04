Kortrijk trekt aan Yannis Anastasiou

Door Wilma Loop

De oefenmeester begon vorig seizoen in Kerkrade met een éénjarig contract. Dat is voor 1 april formeel opgezegd. Recent liet Anastasiou weten ‘onder bepaalde voorwaarden’ langer te willen blijven in Kerkrade. Daarmee doelde hij onder meer op de huidige onrustige situatie bij de Limburgers. Dat moet wat hem betreft in ieder geval veranderen.



De Griekse coach zei echter ook niet te blijven wachten op een aanbod uit Kerkrade: ,,Als er iets voorbij komt dat me aanspreekt dan ga ik daarvoor.”



Anastasiou wil weinig kwijt over de contacten die hij heeft gehad met Kortrijk. Hij wil zich focussen op het lijfsbehoud van Roda JC. Met nog drie wedstrijden te gaan staat Roda nu boven de streep. Maar de verschillen onderin zijn zo klein dat dat snel kan veranderen. Kortrijk is overigens in de race voor een plek in de Europa League. Na drie wedstrijden staat de Belgische club derde in groep B.