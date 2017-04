Kramer: Vanaf nu alles winnen en er is niets aan de hand

,,Het lijkt alsof de krachtsverhoudingen supergroot waren, maar we waren net niet scherp genoeg. Dan verlies je de wedstrijd. De tegenstander speelde vandaag ook goed, pas na de 2-1 gingen we er weer een beetje in geloven."



,,Al met al heeft Ajax wel verdiend gewonnen. Ze hebben iets meer kansen gekregen", zei Kramer tegen Fox Sports. De verliespartij hoeft voor Feyenoord geen dreun te betekenen, zo denkt de aanvaller. ,,Vanaf nu moeten we elke wedstrijd winnen, dan is er niks aan de hand en staan wij met de schaal.