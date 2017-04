Kuipers maakt melding van werpen aansteker naar Berghuis

Feyenoord was hevig ontstemd over het feit dat rechterspits Steven Berghuis werd bekogeld. De aanvaller had door het voorwerp een bloedend hoofd, een wondje dat moest worden geplakt door verzorger Fred Zwang.



Berghuis kreeg van arbiter Björn Kuipers na het incident ook nog eens een gele kaart omdat hij een tweede bal terugschoot het publiek in. Kuipers bevestigde na afloop dat hij bij de KNVB melding zal maken van het incident met de aansteker. Vorig seizoen lag de aanhang van de thuisploeg ook al onder vuur toen er een pop met een galg over de reling hing, een verwijzing naar Kenneth Vermeer die Ajax voor Feyenoord had ingeruild. Om die reden was voormalig vak 410 gisteren leeg tijdens de Klassieker.