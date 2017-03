Kuwas moet snel kiezen: Oranje of het land van zijn ouders?

,,Hoe vaak kun je zo’n toernooi in je leven meemaken?’’, zegt Kuwas in Almelo. ,,Die kans krijg je niet zomaar weer. Ik voel me wel Nederlander, ik ben hier opgegroeid. Maar ik voel me vooral Antiliaan, mijn ouders komen er vandaan. Ik groeide op bij mijn moeder, als enig kind. We gingen vaak naar Curaçao. Het is een gevoel, je krijgt als sporter echt liefde van je land, erkenning. Zelfs nu al, terwijl ik nog niet eens heb gekozen. Ze volgen elke wedstrijd van Heracles. Mijn opa houdt alles bij voor me, dan belt hij me: ‘Er stond weer een mooi stukje in de krant’.’’



Dit jaar is belangrijk voor de aanvaller. ,,Ik wil weten waar ik sta, ik word 25 jaar. Ik wil dit seizoen goed afsluiten, met minimaal vijf goals en vijf assists. Ik sta nu op vier goals en drie assists. Ik ben op zich best tevreden over dit seizoen, ik kwam nieuw binnen. Vorig jaar ook al, bij Excelsior. Dan moet je wennen, aan nieuwe jongens, aan alles.’’