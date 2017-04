Kuyt: Ik ben hier doodziek van

'Ongelooflijk dat we de 3-0 niet maken'

16:42 Hakim Ziyech was na de overwinning op Feyenoord niet in jubelstemming. Dat Ajax de spanning in de Eredivisie weer heeft teruggebracht, was de enige opdracht, zei de uitblinker van Ajax. ,,Maar we hebben nog steeds drie punten én flink wa goals achhterstand.''