Kuyt keert terug bij eerste liefde Quick Boys: 'Maar niet om te spelen'

Op de site van voetbalindebollenstreek.nl bevestigt technisch manager Gert Aandewiel van Quick Boys het gerucht dat Kuyt overgeschreven is als spelend lid van de club. ,,Maar niet om bij ons in het eerste elftal te spelen, zoals werd gesuggereerd. Als Dirk al wil gaan voetballen gaat hij dat hoogstwaarschijnlijk doen in het vierde waar z’n maatjes in spelen zoals Maarten Bak en Hendrik van Beelen.” Het eerste elftal van Quick Boys komt uit in de Derde Divisie.

Trainerscursus

Volgens de oud-trainer van Sparta wil Kuyt gaan voor zijn UEFA A-licentie, het niveau waarop de club nu speelt. De oud-aanvaller gaat in Katwijk de cursus doorlopen, zal aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden en zal lessen volgen bij de KNVB. Kuyt viert op dit moment vakantie. ,,Als hij terug is, zullen we rustig alles gaan bespreken hoe we het gaan doen,” zegt Aandewiel.

Betrokkenheid

In 1998 verruilde Kuyt Quick Boys voor FC Utrecht, nadat hij slechts vier duels in het eerste van de amateurclub speelde. In de jaren dat hij weg was, bleef hij de club een warm hart toe dragen. De afgelopen jaren bezocht hij op zaterdagmiddag regelmatig wedstrijden van Quick Boys.. ,,Sinds zijn terugkomst in Nederland is hij al betrokken bij de jeugd en zit daar in het technisch hart. Hij zal komend seizoen zowel doordeweeks als op zaterdag veel op Nieuw Zuid zijn. Daar ken ik Dirk goed genoeg voor," besluit Aandewiel. Zijn zoons Roan (2007), Jordan en Aidan (2011) spelen in de jeugd van Quick Boys.

Volledig scherm Sportpark Nieuw Zuid van Quick Boys.