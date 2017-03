Kuyt: Vilhena verdient dit niet

Feyenoord in beroep tegen straf Vilhena

11:06 Feyenoord is in beroep gaan tegen de straf van Tonny Vilhena. De 22-jarige middenvelder moet van de tuchtcommissie drie duels toekijken en heeft daarnaast één duel voorwaardelijke schorsing gekregen voor de vermeende elleboogstoot in het gelaat van Spartaan Mathias Pogba.