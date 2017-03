Labyad geniet van eerste goal voor FC Utrecht

Zakaria Labyad glunderde van oor tot oor na zijn prima optreden tegen NEC. De 24-jarige middenvelder van FC Utrecht maakte de openingstreffer in het met 0-3 gewonnen duel , een stuiterend schot van ver dat in het Nijmeegse doel eindigde.

Door Ard Schouten

De Utrechtse openingstreffer van Labyad was zijn eerste eredivisiegoal sinds 17 mei 2015. Toen maakte hij in het shirt van Vitesse in de slotminuut de 3-3 tegen zijn huidige club. In De Goffert was Labyad – vervanger van Nacer Barazite op ‘tien’ - de motor van het Utrechtse middenveld.

,,Het was even wennen om weer te starten in een eredivisiewedstrijd. De eerste ballen waren onwennig, maar al rap voelde ik me heel vrij in mijn hoofd. En als je dat bent, doe je alles op gevoel. Ook schieten op doel ja, hij zat er lekker in. Voor mij een opsteker. Ik kom van ver, maar dit is een teken dat ik op de goede weg ben.’’