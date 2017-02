Lamprou uitblinker in gemengd Elftal van de Week

De positie van Willem II-doelman Lamprou is de afgelopen weken veelvuldig ter sprake gekomen, maar gistermiddag tegen AZ bewees hij dat hij wel degelijk van waarde kan zijn voor zijn team. Met een aantal cruciale reddingen hield Lamprou zijn ploeg gistermiddag op de been in het duel met AZ. Ondanks dat er na de wedstrijd veel meer te doen was om het doelpunt van Wout Weghorst, verdient de Griek de titel Speler van de Week.



In het elftal valt verder op dat er slechts één ploeg twee keer is vertegenwoordigd. Bij Ajax blijft Davinson Sánchez het buitengewoon goed doen, en ook Davy Klaassen speelde - ondanks zijn gemiste penalty - wederom een heel belangrijke rol in de overwinning van Ajax. Tegen Vitesse was Klaassen al voor de negende keer dit seizoen verantwoordelijk voor de openingstreffer, een prestatie die geen enkele andere speler dit seizoen evenaart.



Klassementsaanvoerder Karim El Ahmadi was ook tijdens de uitwedstrijd in Den Haag weer op dreef. De Marokkaan is deze speelronde de enige speler die koploper Feyenoord vertegenwoordigt in het Elftal van de Week.