Lasse Schöne twee jaar langer bij Ajax

Lasse Schöne (30) heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot en met de zomer van 2019. De huidige verbintenis van de Deen liep aankomende zomer af. In het nieuwe contract is bovendien een optie voor een extra jaar opgenomen.

Door: Daniël Dwarswaard

Schöne is dit seizoen één van de dragende krachten van Ajax. Hij begon dit seizoen op de bank, maar kwam uiteindelijk als controlerende middenvelder in het elftal en is daar inmiddels niet meer uit weg te denken.

De gesprekken over een nieuw contract werden al begin van dit jaar gevoerd en nu is dan een overeenkomst gesloten. De Deen is de meest ervaren speler van het team en juist daarom wilde trainer Peter Bosz graag dat het contract van Schöne zou worden opengebroken. Ook de speler zelf gaf tijdens het trainingskamp in Portugal al aan graag bij Ajax te willen blijven.