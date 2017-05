Lasse Schöne voorspelde het al

Door Sjoerd Mossou

,,Toen werd ik nog voor gek verklaard,’’ aldus Schöne. ,,Dat is nu wel wat minder, denk ik.’’ Glimlachend: ,,Ik hoef heus niet mijn gelijk te halen hoor, maar ik voelde gewoon dat dit team iets speciaals had. Dat we – ook gezien de clubs die nog over waren – echt een kans hadden.’’

Schöne maakte óók veel van de teleurstellingen mee op het internationale podium, of het nou tegen Rostov was of tegen Molde. ,,Misschien wel het grootste verschil is dat we dit seizoen in staat zijn om stoïcijns ons eigen spel te blijven spelen,’’ aldus Schöne. ,,FC Kopenhagen was als team onvergelijkbaar met dit Lyon, maar toch zijn we steeds hetzelfde blijven doen. Daar zijn we voor beloond.’’

Op de rand van een spreekwoordelijke hartverzakking beleefde Schöne de slotfase vanuit de dug-out, nadat hij gewisseld was voor Donny van de Beek. ,,Zenuwslopend, echt,’’ aldus de Ajacied. ,,We hebben ook een paar keer mazzel gehad, en op de bank is het nog spannender dan in het veld. Maar dit is echt fantastisch om mee te maken.’’

Volledig scherm © ANP