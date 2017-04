Legioen zwaait Feyenoord uit in De Kuip

Video Feyenoorders in Amsterdam: jarenlang het mikpunt van spot

11:18 Feyenoorders die wonen of werken in Amsterdam hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Seizoen na seizoen presteerde de Rotterdamse club ondermaats. Dat betekende koren op de molen voor menig Amsterdammer. Dit seizoen lijkt het tij gekeerd . De aartsrivalen staan op nummer 1 en 2 in de strijd om de landstitel en Feyenoord staat op koppositie. Morgen treffen de clubs elkaar in de Arena. Wij spraken drie Feyenoordsupporters die vertellen hoe het is om je te bewegen in het hol van de leeuw.