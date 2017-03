Leonardo is bijna Nederlander

Het is tot zaterdag mogelijk om een speler bij de KNVB aan te melden. FC Eindhoven kan Leonardo, die al vanaf de eerste dag van de voorbereiding meetraint, vermoedelijk volgende week vrijdag tegen Jong FC Utrecht voor het eerst inzetten.



Als niet EU-speler was Leonardo een veel te dure werknemer voor FC Eindhoven. De bijna 34-jarige linkspoot is nu nog in zijn vaderland om de laatste formaliteiten af te handelen, hij arriveert morgen pas weer in Nederland. De voetbalbond moet vervolgens de aanvraag van FC Eindhoven verwerken. De duels met FC Emmen (vrijdag) en Jong PSV (maandag) komen daarom waarschijnlijk te vroeg.



In eerste instantie maakt Leonardo het seizoen af aan de Aalsterweg, met de intentie om er nog een seizoen aan vast te plakken. De aanvaller volgde tijdens de afgelopen maanden ook een inburgeringscursus om de Nederlandse nationaliteit te bemachtigen.



‘Leo’ speelde al twaalf jaar voetbal in Nederland en kwam onder meer uit voor Feyenoord, NAC Breda en Ajax. Vorig seizoen stond Leonardo bij Newcastle Jets uit Australië onder contract, maar daar speelde hij geen minuut. Inmiddels is Leonardo hersteld na een noodzakelijke meniscusoperatie. FC Eindhoven-coach Ricardo Moniz maakte al vanaf de zomer duidelijk dat hij de Braziliaan graag aan zijn selectie zou willen toevoegen. Moniz en Leonardo werkten eerder samen bij het Oostenrijkse Salzburg en het Hongaarse Ferencvaros.