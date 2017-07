Lex Immers keert terug bij ADO

Immers kwam daarna uit voor Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge. Bij die laatste club liet hij vorige week zijn nog doorlopende contract ontbinden. Immers wordt vanavond in Den Haag gepresenteerd.

Immers stapte vorige week op bij Club Brugge. In België had hij een verbintenis tot de zomer van 2019, maar vanwege familie-omstandigheden leverde Immers zijn contract in.