Linssen: Natrappen was niet uit frustratie

Linssen vergreep zich in een duel op de achterlijn aan Gyliano van Velzen.,,Ik probeerde de bal naar de zijkant te spelen'', verklaarde Linssen. ,,Toen ik rood kreeg was ik verbaasd. Nu ik het terugzie nog steeds, want ik raak hem met mijn knie en niet hard. Maar omdat iedereen van Roda op me afstormt, lijkt het erger.''



Linssen, een Limburger die voor alle profclubs in de provincie speelde behalve Roda, werd voortdurend uitgefloten door de aanhang van de thuisploeg. Hij schoot op fraaie wijze raak voor Groningen, toen het al 3-0 stond. ,,Ik heb drie wedstrijden op rij gescoord. Die mooie serie is nu ten einde, want ik kan een schorsing tegemoet zien.''