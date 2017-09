RKC behaalt tegen De Graafschap eerste punt

RKC Waalwijk is van de nul af. In de derde competitiewedstrijd behaalden de Waalwijkers het eerste punt. Thuis tegen De Graafschap werd het 0-0. Voor het duel namen de Waalwijkers officieel afscheid van directeur Remco Oversier, die deze zomer naar NEC vertrok.



RKC-trainer Peter van den Berg was zoals verwacht afgestapt van het 5-3-2 systeem waarin hij zijn ploeg de eerste twee competitieduels liet spelen. In het vertrouwde 4-3-3 koos Van den Berg voor ADO-huurling Chovanie Amatkarijo en Said Bakari op de flanken, mede ingegeven door de trainingsachterstand waarmee nieuwelingen Dylan Seys en Leandro Resida kampen.



Dat 4-3-3 nu ook niet per se een garantie op spektakel is, werd vooral voor rust bewezen. Moet gezegd dat RKC wel degelijk een betere indruk maakte dan De Graafschap, dat met één overwinning en één gelijkspel een behoorlijke competitiestart kende. De kansen waren schaars. RKC werd gevaarlijk via Bakari en Noel de Graauw, maar zij schoten beiden naast. De Graafschap kwam niet verder dan een verrassend schot van Anthony van den Hurk, dat door Etienne Vaessen tot corner werd verwerkt.



Rode kaart

Ook na rust kwam het duel niet echt los. Juist toen De Graafschap wat meer van zich begon af te bijten met schoten van Van den Hurk en Youssef El Jebli, kwamen de gasten ineens met tien te staan: Tim Receuver wistin de 75ste minuut een Waalwijkse uitbraak alleen ten koste van een gele kaart te voorkomen, zijn tweede van de wedstrijd en dus rood. Uit de daaropvolgende vrije trap was RKC dichtbij de 1-0, maar de lat stond een doelpunt van Daan Rienstra in de weg. In het laatste kwartier ging RKC, met inmiddels de debuterende aanvallers Resida en Roland Bergkamp in de ploeg, op zoek naar de overwinning. Kansen volgden ook, onder meer voor Amatkarijo, maar de Waalwijkers kregen geen loon naar werken.