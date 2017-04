LIVE: Maaskant gooit roer om, Willem II zonder Wuytens

Ajax wil ook tegen Heerenveen topvorm laten zien

10:31 Ajax is ongeslagen in de laatste 15 Eredivisie-wedstrijden tegen sc Heerenveen Heerenveen versloeg Ajax voor het laatst in 2008/2009 toen de Friezen beide duels wonnen: 5-2 in Heerenveen en 0-1 in Amsterdam.