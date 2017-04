LIVE: Toeleven naar spannendste Klassieker in jaren

• Laatste verlies Ajax in Arena dateert uit 2005 • Bosz en 'Gio' speelden speelden samen in twee Klassiekers • Björn Kuipers is opnieuw scheidsrechter bij Ajax-Feyenoord • Klik hier voor alle statistieken van de Klassieker

Goedemorgen en welkom in het liveblog voor De Klassieker! Nog drie uurtjes voor de aftrap van het allesbeslissende duel in dit Eredivisieseizoen . Wint Feyenoord dan is het eigenlijk wel klaar, maar mochten de Amsterdammers met de drie punten aan de haal gaan, kan het nog zomaar spannend worden!

Lees hier het ronde tafelgesprek tussen Jan Mulder, Kluun en Michel van Egmond over de Klassieker en het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam terug. Van Egmond: 'Feyenoord is denk ik de meest Zuid-Amerikaanse club van Nederland. Die hysterische aanbidding. De latente liefde. ' Kluun: 'Dat sentiment rond Feyenoord is mooi, hoor. Maar richting Ajax lijkt het soms wel haat. Echte haat. Jammer wel. Beangstigend soms. Andersom leeft dat helemaal niet zo.'

Hakim Ziyech beseft het belang van de Klassieker. ,,We moeten tegen Feyenoord. We maken nog kans op de titel als we winnen."

Schöne is lovend over zijn landgenoot Nicolai Jorgensen , maar weet één ding zeker. ,, Hij gaat Feyenoord geen kampioen maken. Onze opdracht is duidelijk. Weer zo spelen als tegen FC Kopenhagen. Dan winnen we en gaat Feyenoord nog wel zenuwachtig worden. Ik moet nog maar zien of ze daar mee om kunnen gaan.'' Lees hier het volledige interview met de twee Denen van Ajax en Feyenoord.

De strijd om het kampioenschap in de eredivisie krijgt vandaag wellicht een beslissende wending. Ajax moet in de eigen Arena koploper Feyenoord verslaan om nog kans te maken op de titel. Met nog zeven wedstrijden te gaan, hebben de Amsterdammers zes punten minder dan de aartsrivaal uit Rotterdam, die bovendien over een beter doelsaldo beschikt. PSV nestelde zich gisteren tussen beide clubs in. De titelverdediger heeft nu vijf punten achterstand op Feyenoord.



De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst neemt een voorschot op het eerste kampioensfeest sinds 1999 als het wint in Amsterdam, iets wat de Rotterdamse club in 2005 voor het laatst deed. Toen won Feyenoord mede dankzij een doelpunt van de huidige aanvoerder Dirk Kuyt met 2-1 in de Arena. Eerder dit seizoen eindigde de Rotterdamse versie van De Klassieker onbeslist (1-1). Kasper Dolberg, de Deense spits die Ajax toen op voorsprong zette, ontbreekt nu vanwege een blessure.



Feyenoord moet het stellen zonder de geschorste Tonny Vilhena. De topper begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.