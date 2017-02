Locadia maakt rentree op vertrouwde bodem

Voor het moment dat Jong PSV in 2013 tot de eerste divisie toetrad, scoorde hij in het beloftenteam aan de lopende band. De speler die vorig jaar de rechterpaal in Estadio Vicente Calderón toucheerde en heel Atlético in het Champions League-treffen met PSV liet sidderen, begon weer op het niveau waar hij voor het eerst naam maakte.



Een half jaar stond Locadia aan de kant met een lies- en knieblessure. Tegen NAC (2-0) maakte de aanvaller zijn rentree en werd hij op alle fronten getest. Vlak voor de 1-0 van IJslander Albert Gudmundsson, die ook voor de 2-0 zou zorgen, kreeg de 23-jarige spits zelf een opgelegde kans, maar trof hij het lichaam van keeper Jorn Brondeel. Niet lang daarna werd hij ook fysiek getest. Mounir el Allouchi schoffelde Locadia onderuit, maar de PSV'er bleef ongedeerd.



De spits keerde ook na rust terug en maakte zonder problemen een uur vol. Trainer Phillip Cocu kan hem zondag bij de A-selectie halen voor de topper tegen Feyenoord, al lijkt een basisplek er niet in te zitten. Locadia speelde voor het laatst bij PSV tijdens een competitieduel met FC Groningen, in augustus.



PSV kampte tijdens zijn afwezigheid met flink problemen op de flanken voorin. Hoewel Locadia nog altijd een plek in het centrum van de aanval ambieert, gebruikt Cocu hem doorgaans als linksbuiten.