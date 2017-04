Locadia: Super om te scoren, als spits heb je dat nodig

,,Iedereen heeft mij zeer geholpen'', aldus Locadia, die eind augustus geblesseerd raakte en pas in februari zijn rentree maakte, tegen FOX Sports . ,,Het is super om te scoren. Als spits heb je dat nodig. Ik weet wat ik kan brengen.''

Het tweede doelpunt kwam op naam van huurling Marco van Ginkel, die met PSV is gestegen naar de tweede plaats en zondag met veel interesse kijkt naar het duel tussen Ajax en Feyenoord. ,,We hebben weinig weggegeven en speelden solide. We hebben weer de nul gehouden, dat is goed. Er zit veel beweging in onze ploeg, dat is lastig voor de tegenstander'', zei Van Ginkel.