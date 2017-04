Locadia: We moeten ons vol op de tweede plek richten

Locadia genoot ingetogen, afgelopen zondag. Het puntenverlies van Feyenoord zorgt niet voor extra spanning in Eindhoven, is zijn inschatting. ,,Wij moeten ons nu vol op de tweede plek richten en als er nog meer te halen is, zien we het vanzelf." Net als de aanvaller oogt heel PSV deze weken ontspannen. De ploeg werd na het tweede verlies van dit seizoen tegen Feyenoord door vrijwel iedereen afgeschreven voor de titel en gekielhaald vanwege de lankmoedige start. Vier zeges later is de lucht in Eindhoven weer grijs in plaats van zwart. Niks is onmogelijk, al lijkt er nog altijd maar weinig mogelijk. Feit is dat de Rotterdammers uit de cadans van overwinningen zijn geraakt en nu kampioensdruk voelen. De nationale voetbalwereld kijkt gretig toe of de paniek nog toeslaat rondom de Kuip en Feyenoord laat kapseizen. Locadia rekent zich niet rijk.