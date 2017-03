Luuk de Jong opgeroepen als vervanger van Janssen

De Jong vliegt niet met het Nederlands elftal naar Sofia. Blind verwacht hem vanavond wel op de afsluitende training voor het duel met de Bulgaren. De aanvaller van PSV zat in de voorselectie van Oranje voor de komende interlands tegen Bulgarije en Italië. Maar de bondscoach nam hem niet op in zijn definitieve keurkorps. Hij koos voor Janssen en Bas Dost met de wetenschap dat in geval van nood ook nog Jeremain Lens centraal in de aanval kan voetballen.