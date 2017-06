Luxemburg-thuis: formaliteit die geen formaliteit meer is

Oranje snakt vanavond in het WK-kwalificatieduel met Luxemburg naar een overwinning die cijfermatig én qua veldspel voor vertrouwen en hoop zorgt. Of zijn de drie punten in deze situatie simpelweg voldoende, op wat voor manier dan ook? De tijden dat ontmoetingen met het Groothertogdom uitdraaiden op verplichte tussendoortjes waar de aanvallers zich naar hartenlust mochten uitleven, lijken immers wel voorbij.

Door Dolf van Aert

Het was een onwerkelijk beeld, zeker met de kennis van nu. Oranje had zich op zaterdag 17 november 2007 onder leiding van Marco van Basten zojuist geplaatst voor het EK 2008, maar van een feeststemming was in de Kuip nauwelijks sprake. Wel van schaamte, irritatie en verbazing. De reden: het nietige Luxemburg was in een - op z'n zachtst gezegd - stroperig duel met slechts 1-0 verslagen, dankzij een goal van Danny Koevermans (foto boven). Het in die jaren verwende Oranje-publiek zou vandaag de dag tekenen voor een kwalificatie voor een eindronde, hoe beschamend die ook tot stand komt.

En wil Nederland zich nog plaatsen voor het WK 2018, is een zege op Luxemburg broodnodig, hoe dan ook. De prestaties van Oranje tegen het Groothertogdom vallen grofweg in drie blokken in te delen. In de beginjaren kon Luxemburg zo nu en dan nog wel aardig partij bieden, in de periode die daarop volgde was Nederland oppermachtig, maar de laatste jaren slaagt Oranje er maar niet in te overtuigen tegen Luxemburg. En juist dat laatste zou nu zo lekker zijn.

Oppermachtig

De eerste ontmoeting tussen beide landen was tijdens de Olympische Spelen van 1920, door Oranje met 3-0 gewonnen. Ook in 1937 was Nederland in een WK-kwalificatieduel te sterk (4-0), maar in 1940 zorgde Luxemburg tijdens een oefeninterland in Rotterdam met liefst 4-5 voor een verrassing. In de drie volgende onderlinge interlands (een vriendschappelijk duel in 1946 en twee WK-kwalificatieduels in 1957) hield Oranje de nul niet, maar won het wel ruim: 6-2, 4-1 en 5-2. Maar tijdens de kwalificatiereeks voor het EK van 1964 schakelde Luxemburg het Nederlands elftal (heenduel 1-1, return 1-2) pijnlijk uit.

Dat tweeluik was meteen de laatste keer dat Luxemburg níét verloor van Oranje. Sterker nog: in de zes ontmoetingen die volgden, was Nederland oppermachtig. Tijdens de kwalificatiecyclus richting het WK 1970 won het met 2-0 en 4-0, in aanloop naar het EK 1972 ging Luxemburg er met 6-0 en 8-0 aan, terwijl Oranje eind 1995 in de EK-kwalificatie met 4-0 en 5-0 won.

Volledig scherm Youri Mulder (links) tekende in december 1994 tijdens de 5-0 zege op Luxemburg voor de eerste Oranje-treffer. © ANP

Na die laatste interland duurde het twaalf jaar voordat beide landen elkaar weer troffen. En hoewel Oranje ook de afgelopen drie wedstrijden won, ging het aanmerkelijk minder soepel dan voorheen. Zo was Luxemburg een van de tegenstanders in de kwalificatie voor het EK 2008, maar zowel de uit- als thuiswedstrijd ging met slechts 1-0 (doelpunten van Joris Mathijsen en dus Koevermans) gewonnen. Tijdens de eerste ontmoeting van de huidige WK-kwalificatie ging het eveneens niet van een leien dakje.

Wie herinnert zich niet de ploeterpartij in het Stade Josy Barthel van november 2016? Na de 0-1 van Arjen Robben, de gelijkmaker vlak voor rust én het halverwege geblesseerd uitvallen van diezelfde Robben en Wesley Sneijder, leek Oranje op weg naar een blamage. Dankzij een dubbelslag van invaller Memphis Depay won Nederland uiteindelijk alsnog met 1-3, maar de onrust rondom Oranje was na die moeizame zege allerminst weggenomen. Die blamage kwam er in Luxemburg nog niet, maar door de latere 2-0 nederlaag bij Bulgarije staat deelname aan het WK in Rusland behoorlijk op de tocht.