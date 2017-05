Maaskant beleeft treurige dag in Amsterdam

,,Voor ons is het een treurige dag", zei trainer Robert Maaskant terwijl hij supporters van Ajax na de nederlaag van Feyenoord bij Excelsior (3-0) weer over de landstitel hoorde praten. ,,De spelers, de club, de stad en de supporters zijn met z´n allen gedegradeerd. We moeten uithuilen en opnieuw beginnen. Volgende week willen we er in de laatste wedstrijd tegen Sparta nog een keer een show van maken."