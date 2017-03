Maaskant gaat meisjes en vrouwen trainen

Maaskant trainde in zijn lange loopbaan een groot aantal profclubs zoals FC Groningen, Go Ahead Eagles en Willem II. NAC Breda was zijn laatste klus als coach. Hij werd daar in 2015 ontslagen.



De 48-jarige voetbaltrainer wil het niveau van het meisjes- en vrouwenvoetbal in West-Brabant graag hogerop tillen. ,,Hoewel vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport is, valt er nog veel te winnen op het gebied van training en coaching. Wil je voetbalsters écht de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen, dan moet een club meisjes in alle opzichten goed begeleiden. Daar lever ik graag een bijdrage aan, door zowel de meiden als de clubs uit te dagen tot grootse prestaties.''



De samenwerking met Maaskant biedt verenigingen de kans om te professionaliseren, oordeelt de gemeente.