Maaskant terug in Deventer: Ik stap hier vol energie in

Robert Maaskant heeft er het volste vertrouwen in dat hij Go Ahead Eagles voor de Eredivisie kan behouden. ,,Er ligt een immense sportieve opgave, maar tegelijkertijd zijn in mijn ogen alle middelen aanwezig om de klus te klaren'', zegt de nieuwe trainer, die tekent tot het einde van het seizoen.

Maaskant is in Deventer de opvolger van de deze week ontslagen Hans de Koning. Het wordt zijn tweede termijn, want ook in 2003 was hij al even trainer van de club waar ook zijn vader Bob ooit aan het roer stond.

,,Ik kijk er oprecht ontzettend naar uit om met deze groep en bij deze club aan de slag te gaan'', zegt Maaskant. ,,Ik ben een directe trainer die altijd met volle energie ergens instapt. In mijn ogen is niks onmogelijk, als je maar alles doet om te winnen.''

Er staan nog zeven speelronden op het programma in de Eredivisie, maar Maaskant gaat er vanuit dat handhaving via de play-offs zal moeten gebeuren. ,,De volle focus is nu op de komende elf wedstrijden."

Gogme

Go Ahead heeft Maaskant de opdracht gegeven de ploeg in de eredivisie te houden. ,,In de strijd om lijfsbehoud hebben we behoefte aan een ervaren trainer, die beschikt over veel power en gogme”, zegt technisch manager Dennis Bekking op de website van de club.