Maduro en Payne deze zomer weg bij FC Groningen

Middenvelder Maduro (32) keerde in 2015 terug in de Eredivisie, na vele jaren in Zuid-Europa te hebben gespeeld bij de Spaanse clubs Valencia en Sevilla en in Griekenland bij PAOK Saloniki. De oud-Ajacied, tevens achttienvoudig international, kwam vorig seizoen 28 keer in actie voor Groningen. Dit seizoen bleef zijn inbreng beperkt tot drie wedstrijden.