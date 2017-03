Martins Indi: Ik ben enorm trots op het huidige Feyenoord

Martins Indi won als speler van Feyenoord geen prijzen. Maar hij kan zich wel een voorstelling maken van wat zich gaat afspelen in Rotterdam als de landstitel wordt overgenomen van PSV. ,,Iedereen weet hoe gek van blijdschap de supporters van Feyenoord kunnen worden. Ik heb ook de andere kant van de medaille meegemaakt bij de club, ook met mindere resultaten. Maar dan nog was er altijd die steun van de mensen. Natuurlijk had ik zelf ook graag een keer op de Coolsingel gestaan, maar in die tijd gaven we het nog met domme nederlagen tegen met clubs die laag op de ranglijst stonden. Maar eerlijk is eerlijk, zo dichtbij als de ploeg nu bij een grote prijs is, zijn wij toen nooit geweest. Al waren de omstandigheden toen anders natuurlijk. Of ik nerveus ben of ze het wel halen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar je weet het nooit. Ik heb het met FC Porto meegemaakt. Maar ook met Feyenoord, dat je voelt dat het kan maar dan toch nog ergens dom punten laat liggen.’’