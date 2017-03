Meijers: NEC-thuis moeten we winnen

ADO had bij winst kunnen klimmen naar de vijftiende plaats maar staat nog altijd laatste. Ook omdat bijna alle concurrenten – Sparta, Go Ahead Eagles en Excelsior – punten pakten. ,,We zijn dit weekend niet geholpen. Iedereen zegt wel dat je naar jezelf moet kijken, maar ik ben ook wel met de tegenstanders bezig. Ik kijk ook naar wat zij doen uiteraard. Je hebt er natuurlijk geen invloed op, maar ik hoop altijd wel dat onze concurrenten verliezen.’’

Onder trainer Fons Groenendijk maakt ADO voetballend de laatste weken progressie. Dat leverde in de laatste twee duels een verdienstelijk gelijkspel op tegen FC Twente en FC Utrecht. ,,En tegen Feyenoord (0-1) hadden we puntje verdiend. Maar goed, we hebben wel een keer drie punten nodig want zo schieten we ook niet op. Zeker niet omdat onze concurrenten ook punten pakken. Zaterdag tegen NEC-thuis moeten we gewoon winnen.’’