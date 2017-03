Memphis Depay: Laten we maar positief blijven

,,Ik vond dat we nu wel voor iedere meter hebben gestreden'', zei Depay. ,,Het spel was ook beter dan tegen Bulgarije. Maar het blijft een hele nare week. Er was van alles aan de hand. Het ontslag van Danny Blind en de hevige kritiek die we hebben gekregen.'' ,,We moeten ons nu herpakken. Ook in moeilijke tijden moeten we dicht bij elkaar blijven. Laten we maar positief blijven en proberen het vertrouwen te behouden.''

Wijnaldum

Ook Georginio Wijnaldum weet dat Oranje nog een lange weg te gaan heeft. ,,Het was vandaag beter dan tegen de Bulgaren. Maar veel dingen moeten nog beter. Al was het alleen al hoe wij de goals weggeven." ,,De nieuwe bondscoach? Ik ben een voetballer, geen directeur. Als ze me iets vragen, geef ik antwoord. Maar ik zie wel, ik vertrouw erop dat de KNVB een juiste keuze zal maken."

Zoet

,,Wat is gebeurd is Nederlands voetbal-onwaardig", vindt Jeroen Zoet. ,,Voetbal is hard. Afscheid nemen van de bondscoach is niet leuk en het is helemaal vervelend dat het WK nu zo ver weg is . Alleen wij hebben invloed op de prestaties. We moeten in juni winnen van Luxemburg, dat is wat telt."