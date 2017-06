Memphis en Promes lanceren vrijdag rapnummer

'Doe je mask op, doe je mask af, rapt de aanvaller van Spartak Moskou terwijl hij samen met Depay pronkt met dure auto's, kettingen en horloges. Depay sneert in zijn tekst ook nog naar de media. 'De media willen me in de sloot alsof ik Joran heet. Ik speelde de sterren van de hemel tot ze zaten in mijn wave', aldus de 23-jarige aanvaller in een preview van de rapsong.