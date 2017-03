Meppelink vertrekt als hoofd jeugdopleidingen bij ADO

Jørgensen veldheer tussen Vitesse- en Ex­cel­si­or-ad­ju­dan­ten

8:06 Het was met twee assists en drie goals het weekend van Nicolai Jørgensen. De Deense spits van Feyenoord is vandaag de veldheer in ons Elftal van de Week met een dikke 9 achter zijn naam. Jørgensen wordt omringd door adjudanten van vooral Vitesse en Excelsior.