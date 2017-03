Mexico houdt geblesseerde Guardado aan de kant

Zaalvoetballers winnen oefenduel met België

20 maart Het Nederlands zaalvoetbalteam heeft vanavond in Almere de eerste van twee oefenduels met België gewonnen. Oranje, dat in voorbereiding is op het EK-kwalificatietoernooi begin april in het Georgische Tblisi, won met 6-3 na een 2-2-ruststand.