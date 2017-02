Mijlpaal Luuk de Jong, een-na-langste invalbeurt in 36 jaar, Kerk effectief

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. AD.nl bundelt per speelronde de meest interessante statistieken van databureaus Gracenote en Opta.

Roda JC - Go Ahead Eagles 1 – 0

Volledig scherm Mohamed El Makrini (links) in duel met Go Ahead Eagles-speler Joey Suk. © Photo News • Roda JC heeft met de overwinning op Go Ahead Eagles dit kalenderjaar al meer thuiszeges geboekt in de Eredivisie (twee) dan in heel 2016 (een).

•Sam Hendriks kwam tot vier passes en elf balcontacten tegen Roda JC. Dat zijn de laagste aantallen voor een Eredivisiespeler met minstens 80 speelminuten in een wedstrijd dit seizoen.

• Mohamed El Makrini (Roda JC) vond met 97 procent van zijn 38 passes een medespeler, een percentage dat hij in zijn vorige 66 Eredivisieduels niet haalde.

• Go Ahead Eagles had 56 procent balbezit, op het uitduel bij ADO Den Haag van afgelopen week na (59%) het hoogste in een uitwedstrijd voor de Eagles dit Eredivisieseizoen.

FC Twente - sc Heerenveen 1 – 0

• De laatste vier thuiszeges van FC Twente waren allemaal met slechts één doelpunt verschil, waarvan tweemaal een 1-0 overwinning dankzij een strafschop van Mateusz Klich.

• FC Twente maakte tegen Heerenveen slechts vijf overtredingen. De laatste keer dat Twente zo weinig werd teruggefloten in een thuiswedstrijd in de Eredivisie was in december 2015 (5 keer tegen De Graafschap).

• FC Twente won voor de negende keer dit Eredivisieseizoen en had bij zeven van die overwinningen minder balbezit dan de tegenstander (tegen sc Heerenveen 43%).

• Twente-aanvaller Enes Ünal kwam wederom niet tot een schot op doel en wacht nu al zes uur en vier minuten op een poging tussen de palen.

Volledig scherm Twente-aanvaller Enes Ünal versiert een strafschop tegen Heerenveen-doelman Edwin Mulder © Photo News

PSV - NEC 3 – 1

• PSV verliest de laatste jaren zelden in januari of februari. De Eindhovenaren hebben nu de laatste 25 Eredivisieduels in deze maanden januari en februari gewonnen De laatste nederlaag in januari of februari is tegen RKC Waalwijk (2-0) op 2 februari 2014.

• PSV-spits Luuk de Jong heeft een mijlpaal bereikt. De aanvaller maakte het honderdste competitiedoelpunt in zijn profcarrière (94 in de Eredivisie, 6 in de Bundesliga).

• Het enige balcontact van NEC in het strafschopgebied van PSV in de eerste helft was de 1-1 van Ali Messaoud.

• Mohamed Rayhi legde meer kilometers af (13,3 km) dan iedere andere speler op het veld en geen speler sprintte vaker dan hij (63, samen met Van Ginkel).

Volledig scherm Luuk de Jong in duel met NEC-speler Robin Buwalda. © ANP Pro Shots

FC Utrecht - PEC Zwolle 3 – 1

Volledig scherm Gyrano Kerk (rechts) maakt de 2-0 voor Utrecht. © Foto Ruud Voest • FC Utrecht profiteerde voor de vierde keer dit Eredivisieseizoen van een eigen doelpunt van de tegenstander, het meeste van alle ploegen in de Eredivisie. Met vier treffers staat ‘eigen doelpunt’ op een gedeelde tweede plaats op de topscorerslijst van FC Utrecht dit seizoen, achter Sébastien Haller (9 goals).

• PEC Zwolle heeft nu de laatste vijftien Eredivisiewedstrijden op natuurgras niet weten te winnen: vier keer gelijk, elf keer verlies.

• Gyrano Kerk was tegen PEC Zwolle bij tien doelpogingen (6 doelpogingen, 4 kansen gecreëerd) betrokken. Dat lukte een FC Utrecht-speler sinds de start van 2015/16 slechts één keer eerder: Sébastien Haller tegen Excelsior op 18 maart 2016.

• Onder trainer Erik ten Hag werd in 29 competitieduels in eigen huis vijftien keer gewonnen. De laatste FC Utrecht-trainer die dit sneller deed was Frans Adelaar (23 duels).

Willem II - AZ 1 – 1

• De laatste drie tegentreffers van Willem II in de Eredivisie vielen allemaal uit corners.

• Jordy Croux is de Willem II-speler met de een-na-langste invalbeurt in de Eredivisie (85 minuten), na Johan Bijsterveld in februari 1981 (86 minuten tegen Feyenoord).

• Tien van de twintig schoten die Tim Krul in dienst van AZ op doel heeft gekregen eindigden in een goal (alle competities).

• AZ verspeelde dit seizoen meer punten door tegentreffers na de 85ste minuut dan elke andere Eredivisieploeg (zes stuks).

Volledig scherm Jordy Croux (links) in een duel met AZ-speler Mattias Johansson. © ANP Pro Shots

Vitesse - Ajax 0 – 1

Volledig scherm Jairo Riedewald (links) en Davinson Sanchez in duel met Vitesse-speler Adnane Tighadouini (midden). © ANP Pro Shots • Geen Vitesse-speler noteerde meer voorzetten (4), duels (24), tackles (5) en balveroveringen (10) dan Adnane Tighadouini, die in de 74ste minuut werd gewisseld.

• Ajax heeft voor het eerst sinds april 2012 de nul gehouden in vijf opeenvolgende Eredivisiewedstrijden.

• De Amsterdammers hebben voor de vierde keer een strafschop gemist dit Eredivisieseizoen, het hoogste aantal sinds 1984/85 (toen 5).

• Vitesse bleef voor de derde keer in de clubhistorie doelpuntloos tegen Ajax in een Eredivisieseizoen, na 1978/79 en 2004/05.

ADO Den Haag - Feyenoord 0 – 1

• Feyenoord is de eerste ploeg ooit die de nul weet te houden in de eerste zes Eredivisieduels van een kalenderjaar.

•Aaron Meijers speelde voor het eerst sinds 24 september weer mee bij ADO Den Haag, had direct de meeste balcontacten (73) en passes (45) van zijn ploeg, maar zag slechts 64 procent van die passes aankomen.

• Feyenoord heeft, omgerekend naar drie punten voor een zege, nooit meer punten gehad na 23 Eredivisieduels dan dit seizoen (60, gelijk met 1967/68).

• In de negen minuten die Renato Tapia speelde had hij geen enkel balcontact, geen speler speelde dit seizoen langer zonder een balcontact in een Eredivisiewedstrijd.