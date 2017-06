Mogelijke hereniging Van Veldhoven en Roda JC

Door Bart Hoffman



,,Roda JC en Harm zijn al langer met elkaar in gesprek. Ook in de afgelopen week is er weer gesproken", bevestigt voorzitter Frans Janssen. ,,Harm is elke dag intensief bezig geweest met het nieuwe seizoen van FC Eindhoven. Het is nog niet helemaal rond, maar we gunnen hem deze stap. Uiteraard zijn we op de achtergrond ook beziggeweest met een mogelijk vertrek. Dat gaan we zo goed mogelijk invullen."



Tussen 2008 en 2012 was Van Veldhoven met wisselend succes al trainer van Roda JC. Bij de Limburgers is hij in beeld als technisch directeur.



Van Veldhoven kwam in februari 2016 in dienst bij FC Eindhoven en heeft een contract voor onbepaalde tijd bij FC Eindhoven. Het is nog onduidelijk of de club een nieuwe technisch manager zal aanstellen, of dat er voor een andere constructie wordt gekozen. Het is aannemelijk dat Van Veldhoven volgende week wordt gepresenteerd in Kerkrade.



Na het vertrek van Ricardo Moniz is FC Eindhoven uiteraard ook nog op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. De club neemt de tijd en heeft de afgelopen weken nog met geen een kandidaat gesproken. De leiding van FCE is nadrukkelijk op zoek naar 'een verbinder', een moderne manager.



,,We hebben de rust en de tijd genomen", zegt Janssen. ,,Op korte termijn willen we in gesprek met kandidaten."



FC Eindhoven hoopt overigens vandaag nog een talent van Club Brugge te strikken. Vorige week werd aanvaller Dennis van Vaerenbergh al gepresenteerd.