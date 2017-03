Mokotjo mag toch voor Zuid-Afrika uitkomen

De 26-jarige middenvelder stuurde deze week een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zuid-Afrika, waarin hij verzocht zijn nationaliteit terug te krijgen. Dat verzoek is gehonoreerd, meldde de voetbalbond van Zuid-Afrika vandaag op de website. Dat betekent dat hij gewoon voor de nationale ploeg kan uitkomen.

Mokotjo had een moeizame relatie met de onlangs ontslagen bondscoach Ephraim Mashaba, onder wie hij uit beeld raakte bij Zuid-Afrika. Interim-bondscoach Owen da Gama riep Mokotjo wel weer op voor de komende oefeninterlands tegen Guinee-Bissau en Angola. De middenvelder van Twente meldde zich deze week in Durban, maar vanwege de paspoortkwestie was dagenlang onduidelijk of hij wel zou mogen voetballen voor 'Bafana Bafana'.