Mourinho: Wel Valencia, geen Rooney, De Gea en Mata in Brussel

De vleugelspeler, dit seizoen vaak een van de uitblinkers, ontbrak de laatste twee competitieduels vanwege een enkelblessure. Ook doelman David De Gea is weer fit na een heupblessure. Mourinho kiest donderdag in Brussel desondanks voor Sergio Romero.



Gisteren, in het met 3-0 gewonnen duel met Sunderland, ontbraken Chris Smalling, Phil Jones, Ashley Young, Juan Mata, Wayne Rooney, Valencia en De Gea. ,,We traden aan met de spelers die beschikbaar waren", aldus Mourinho op de website van de club. ,,Niet één speler bleef in Manchester om te rusten. Helemaal niet. Dit zijn de spelers die ik op dit moment tot mijn beschikking heb. Ik denk dat Valencia donderdag speelt, op de anderen reken ik niet.''