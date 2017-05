Multimiljonair biedt NAC-spelers ieder premie van 10.000 euro bij promotie

De premie wordt beschikbaar gesteld door de broers Salar en Sasan Azimi, twee multimiljonairs uit het dorp Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen. De contacten tussen de Bredase voetbalclub en de zakenmannen stammen van eind 2016. Hoofdsponsor CM stelde toen eenmalig het shirt ter beschikking voor de hoogste bieder. De opbrengst (17.000 euro) was bestemd voor Serieus Request van 3FM. De Azimi’s grepen naar het hoofdsponsorschap voor de wedstrijd tegen Achilles’29, maar hielden daarna altijd contact met de Bredase clubleiding.

De gebroeders Azimi zijn onder meer eigenaar van het all-in hotel Elderschans in hun woonplaats Aardenburg dat op een steenworp afstand ligt van de toeristische trekpleister Sluis. De twee gefortuneerde dertigers wonen in een kasteel en verwierven met name in België grote bekendheid aan de realitysoap ‘The Sky is the Limit’ waarin zij pronken met hun vergaarde rijkdom.