Nagenieten van een heerlijk seizoen op de Nederlandse velden

Er is weer een voetbalseizoen in Nederland voorbij gevlogen. Jaargang 2016/2017 bracht alles wat voetbal zo mooi maakt. Kijk, en geniet nog eenmaal van alle weergaloze acties en andere hoogtepunten uit de eredivisie en Jupiler League. Nog twee maandjes wachten, en dan beginnen we weer.