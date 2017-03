Nathan verdwijnt uit basis Vitesse, Room valt af

Dat Room afvalt, is niet verrassend. De keeper liep tegen Go Ahead een liesblessure op. Hij speelde vervolgens woensdag met die kwetsuur in de halve finale van de KNVB-beker. Room ondervindt nu te veel hinder van de blessure.

De keuze voor Tighadouini valt in de puzzel van Fraser in dit seizoen op de plek van schaduwspits. Daar hebben Valeri Qazaishvili (inmiddels verhuurd aan Legia Warschau), Lewis Baker, Foor, Nathan en Tighadouini nu gespeeld. Nathan stond de voorbije weken op ‘10’. De Braziliaan, door Vitesse gehuurd van Chelsea, was tegen Go Ahead Eagles (3-1 in competitie) en Sparta (2-1, halve finale beker), onzichtbaar. Tighadouini ontbrak tegen Go Ahead door een blessure. Hij viel in tegen Sparta.