NEC aast op stunt in Gelderse derby

De Gelderse derby nadert en dat levert spanningen op in zowel het kamp van NEC als Vitesse. De ploeg uit Nijmegen aast zondag op een stunt in Gelredome.

,,Het is een lekkere wedstrijd’’, zegt NEC-aanvoerder Gregor Breinburg . ,,Misschien komt de derby wel op het goede moment. Maar elke wedstrijd is op dit moment op een goed moment, omdat we ons willen revancheren.’’

De captain doelt op de 3-0 thuisnederlaag tegen FC Utrecht, vlak voor de competitieonderbreking vanwege interlandvoetbal. Uit de laatste acht duels pakte NEC slechts drie punten. ,,Het is goed geweest dat we een vrij weekeinde hadden vanwege het interlandvoetbal’’, aldus Breinburg. ,,Even opladen en het hoofd legen. En dan voorbereiden op Vitesse.’’

Kashia

Ook in Arnhem wordt reikhalzend uitgekeken naar het treffen met NEC. Guram Kashia is net terug van een interlandperiode met Georgië en nu wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd. ,,Interlandvoetbal geeft mij energie voor Vitesse. We spelen allemaal topwedstrijden. Met nu NEC. Die is nu even van levensbelang.”



Kashia overlegt de meeste derby’s bij Vitesse. Maar met winterse transfergeruchten kan deze editie ook zomaar zijn uitzwaaiwedstrijd worden. ,,Ik ben niet bezig met een vertrek. Als wij de bekerfinale winnen en Europa in gaan, dan geeft dat weer een nieuwe dimensie aan mijn verblijf bij Vitesse.”