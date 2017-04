NEC breekt met Hoekman na gewraakt interview

NEC breekt met adviseur Hoekman na interview

20:50 NIJMEGEN - NEC breekt per direct met technisch adviseur Danny Hoekman. ,,De club kiest ervoor om geen advies meer in te winnen bij Hoekman en beraadt zich over het vervolg’’, laat de clubleiding weten in een verklaring op de website van de Nijmeegse eredivisionist.