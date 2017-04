NEC schuift De Groot en Pothuizen door

De Groot neemt de taken over van de maandag ontslagen hoofdtrainer Peter Hyballa. Pothuizen zal hem daarbij assisteren. Ernie Brandts heeft binnenkort een gesprek met de leiding van NEC. Hij was het niet eens met het ontslag van de Duitser en wilde diens taken niet tijdelijk overnemen. Brandts was assistent van Hyballa.

NEC besluit binnenkort of De Groot en Pothuizen het seizoen afmaken. De clubleiding overweegt ook nog een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. NEC staat voorlaatste in de eredivisie en verloor twaalf van de laatste dertien competitiewedstrijden. Een plek in de nacompetitie dreigt.

Brandts

Brandts verscheen vandaag niet op het trainingsveld, voor de eerste repetitie van de Nijmeegse degradatiekandidaat na het wegsturen van Hyballa. De oud-international gaf bij technisch manager Edwin de Kruijff aan dat hij een pauze nodig heeft. ,,Ik heb Edwin gevraagd of ik een paar dagen bedenktijd kon krijgen, om na te denken over de situatie’’, zegt Brandts. ,,Ik voel me niet goed, want ik voel me net zo verantwoordelijk als iedereen.’’