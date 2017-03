Nederland doet dankzij Ajax goede zaken op UEFA-lijst

Dankzij de kwalificatie van Ajax bij de laatste acht van de Europa League is Nederland weer ingelopen op nummer twaalf Zwitserland. De achterstand op het Alpenland, dat niet meer is vertegenwoordigd in de twee Europese toernooien, bedraagt nog 2.000 punten. Nummer elf is Tsjechië, dat ook geen clubs meer actief heeft in Europa.



Komend seizoen kan Nederland echter een aardige sprong maken, die consequenties heeft voor het seizoen 2018-2019. Omdat de coefficiëntenlijst wordt vastgesteld op basis van de resultaten van de laatste vijf seizoenen, vervalt komend jaar de dramatisch verlopen Europese jaargang 2012-2013, toen Nederland slechts 4.214 punten 'scoorde.