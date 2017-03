Nicolai Jørgensen is onstopbaar

,,Dat vertelden de jongens na afloop'', zei de Deen. ,,Ik wist het niet (Oranje tegen Costa Rica op het WK, onlangs AZ in de halve finale tegen Cambuur, red.). Ik was vooral blij dat ik de strafschop kon nemen. Als Dirk Kuyt op het veld staat, is er geen enkele discussie. Dan neemt hij de strafschoppen. Ik zou het hem niet eens durven vragen. Er waren vandaag tien Deense familieleden en vrienden naar Rotterdam gekomen. Dit was wel een lekker moment voor mij voor een paar doelpunten.''



Dat was het zeker. Maar niet alleen voor een Deens familiefeestje in de havenstad. Feyenoord was een week eerder immers pijnlijk onderuit gegaan bij Sparta. Bij de concurrentie leefde plotseling weer hoop dat de koploper zou instorten. ,,Het was gewoon een gekke week'', zei Jørgensen. ,,Het onderzoek naar Tonny Vilhena, opeens zes geblesseerde spelers. Maar de trainer zei het goed: we zijn toch nog steeds koploper?''