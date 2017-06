Nieuw stadion garandeert toekomst Cambuur

Het nieuwe onderkomen moet verrijzen aan de westkant van de Friese hoofdstad en plaats bieden aan maximaal 15.000 toeschouwers. Momenteel speelt Cambuur in een sterk verouderd stadion. Plaats voor businessruimtes is er vrijwel niet. Een nieuw stadion is volgens de Cambuur-directie noodzakelijk voor de continuïteit – om vervolgens te kunnen doorgroeien naar een stabiele eredivisieclub zoals Heracles.



Volgens Deinum moet het stadion alleen nog door de gemeenteraad van Leeuwarden worden goedgekeurd. Burgemeester en wethouders zijn al akkoord.