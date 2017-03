Nieuwkoop loopt alvast warm voor kraker tegen Ajax

Natuurlijk zal huisjurist Joris van Benthem van Feyenoord op woensdag 29 maart in Zeist nog alles uit de kast halen om de dreigende schorsing voor Tonny Vilhena van tafel te krijgen. Maar trainer Giovanni van Bronckhorst werkt alvast aan het scenario waarbij de succesvolle jurist er voor de verandering eens niet in slaagt om in de Zeister bossen succes te boeken.

Door Mikos Gouka

Niet de aankopen Renato Tapia of Marko Vejinovic lijken de grootste kandidaten om Vilhena in dat geval af te lossen in de Klassieker tegen Ajax, maar eigen kweek Bart Nieuwkoop (21). De Zeeuw, eerder vooral stand-in van Rick Karsdorp als rechterverdediger, mocht ook in de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht zich een helft uitleven op het middenveld.

De rechtspoot, die voor hij naar Feyenoord ging voor Tholense Boys en RBC Roosendaal speelde, is de laatste maanden gestegen in de hiërarchie. ,,Nieuwkoop is zeker een optie voor volgende week'', aldus Giovanni van Bronckhorst. ,,Hij is al vaker ingevallen als middenvelder en dat doet hij gewoon goed. Tegen FC Dordrecht kreeg hij een paar tikkies, dus namen we geen risico’s met hem.''