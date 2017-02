Nijhuis: Bij kleine overtredingen denk ik ‘toe maar’

Bas Nijhuis stond er na afloop glunderend bij. Naast hem vierde official Ed Janssen, die al even opgetogen was. ,,Ik heb veel grote clubs gefloten, maar dit was voor mij echt een heerlijke wedstrijd’’, zei de Tukker, die het ‘Hawkeye-doelpunt’ van Jeroen Zoet als de kers op de slagroomtaart zag.

Door Mikos Gouka

Nijhuis: ,,Dit is voor het verloop van de competitie echt superbelangrijk. Ik had niets gezien, maar als je het systeem niet vertrouwt, wat moet je dan nog vertrouwen?’’

Nijhuis en vierde official Ed Janssen denken dat 'Hawkeye' dat vandaag een beslissende rol in de kraker tussen Feyenoord en PSV speelde, in de toekomst niet meer apart nodig is. Het systeem zal in de toekomst opgaan in de videoreferee. ,,Wat iedereen binnen een dertig seconden weet en dat een arbiter niet mag gebruiken, dat is iets dat zal veranderen'', zei Janssen. ,,Het is onomkeerbaar.''

Ook Nijhuis denkt dat. ,,Dat moet veranderen. Als je een beslissing neemt en een minuut later begint het geroezemoes op de tribune, dan weet je als arbiter hoe laat het is. Dit moment met Hawkeye was prachtig. Ed Janssen laat zijn horloge zien aan Cocu en het protest is meteen weg. Maar straks moet het opgaan in de videoreferee. Dat is de toekomst.''

Nijhuis liet weer veel overtredingen onbestraft om snelheid in de wedstrijd te houden. ,,Natuurlijk zijn er altijd kleine overtredingen, maar daar denk ik dan van: toe maar’’, zei Nijhuis. ,,Op die manier ontstond er wel een wedstrijd.’’

Bij PSV vroegen zich dan weer af of de overtreding van Steven Berghuis op Marco van Ginkel, die de strijd moest staken, geen gele kaart waard was. ,,De overtreding op zich stelde niet veel voor. Ik denk eerder dat Van Ginkel zichzelf verdraaide bij dat moment.’’

Het vreemde en verwarrende voor het publiek en de spelers blijft wel: de ene scheidsrechter houdt het bij voorkeur kort, de ander ziet graag veel door de vingers. ,,Je moet het als arbiter aanvoelen’’, vindt Nijhuis. ,,Maar het is misschien wel verwarrend. Het zou heel mooi zijn als iedereen op één lijn komt.’’

Zo kreeg Björn Kuipers ooit volop complimenten om voor duw- en trekwerk een strafschop te geven aan Barcelona tegen AC Milan. Bij Nijhuis is die kans minder groot, zie alleen al het aan de arm hangen van Nicolas Isimat-Mirin bij Nicolai Jorgensen. ,,Er waren misschien wat momentjes, ook vlak voor die 2-1’’, zegt Nijhuis. ,,Maar dan komt Moreno eerst klagen dat de bal niet over de doellijn is geweest en als dat niet blijkt te kloppen, zeurt hij over een overtreding van Van der Heijden. Maar ik heb de beelden teruggezien en voor dat soort dingetjes fluit ik gewoon niet.’’

