Nipte meerderheid denkt dat PSV wint van Ajax

De topper in Eindhoven gaat om 16.45 uur van start en op dat moment weet Ajax of het de koppositie in de Eredivisie kan overnemen van Feyenoord. De Rotterdammers beginnen om 14.30 uur aan het lastige uitduel tegen de nummer 6, Vitesse, in Arnhem.



Het verschil tussen Feyenoord en Ajax bedraagt slechts één puntje. Het doelsaldo van de Rotterdammers is wel veel beter. PSV volgt op gepaste afstand en heeft alleen nog een theoretische kans om Ajax te achterhalen. Het gat bedraagt immers zes punten met drie duels te gaan.